В Ингушетии создадут оперативный штаб по мониторингу экономической ситуации в регионе

Такое поручение дал вице-премьер России Александра Новак на совещании с участием полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки, Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и других руководители субъектов Северного Кавказа.

Новак отметил, что благодаря организации оперативных штабов под руководством глав регионов, правительство страны получит возможность в режиме реального времени отслеживать текущую ситуацию во всех отраслях экономики.

«Страна сталкивается с новыми вызовами — санкциями, направленными на банковскую систему, систему поддержки экспорта, транспортную отрасль, ограничения на импорт технологий. Правительство принимает ряд последовательных мер. Создана правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, функционирующая в режиме реального времени. На уровне министерств в круглосуточном режиме работают штабы, готовятся предложения по поддержке профильных направлений», — сказал вице-премьер.

Центром сбора и обработки получаемой из регионов информации стала государственная автоматизированная информационная система «Управление». Новак считает, что регионам СКФО необходимо также активно участвовать в ее наполнении, предлагать решения и меры поддержки.

Еще одним важным направлением по противодействию негативному влиянию санкций станет мониторинг региональных бюджетов — их расходов и дополнительных потребностей, сообщил вице-премьер, подчеркнув, что все социальные обязательства, обязательства по государственным и муниципальным контрактам регионами также должны исполняться в срок.

«Необходимо отслеживать динамику продовольственных цен, стоимость товаров первой необходимости, отдельно уделить внимание поддержке строительной отрасли. Важно установить обратную связь, работать четко и слаженно на общий результат. Вызовы, которые стоят перед нами, важно переформатировать в новые возможности — и они у нас есть. В СКФО огромный потенциал, регион обладает всем необходимым, чтобы в текущих условиях не только достойно справиться с ситуацией, но и получить дополнительный импульс для развития», — отметил зампред.

Для выполнения поставленных задач и сохранения стабильности в экономике, по словам вице-премьера, в фокусе внимания глав регионов должны оставаться темпы инфляции и безработицы, доходы бюджета, инвестиционная активность, поддержка малого и среднего предпринимательства, рынок труда, импортозамещение.

Полпред Юрий Чайка подчеркнул необходимость сплоченного и общего ответа на введенные ограничения, разработки мер реагирования на экономическую ситуацию.

«Мы развиваем экономику, строим предприятия, производим продукцию, гостеприимно встречаем туристов из разных уголков России. Основные показатели развития наших регионов за последние годы, несмотря на пандемию, устойчивы и имеют уверенную тенденцию к росту. Считаю необходимым в кратчайшие сроки составить в каждом субъекте детальный прогноз возможных последствий введенных санкций на различных временных горизонтах и сформировать перечень действенных мер по их преодолению. Со своей стороны готов оказать помощь и поддержку в решении стоящих перед регионами округа задач», — цитирует Чайку пресс-служба Главы и правительства республики.