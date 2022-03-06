В Ингушетии создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития региона

«Ситуация сегодня непростая — требует быстрых и серьезных сплоченных решений. Мною дано поручение правительству Республики Ингушетия разработать в кратчайший срок план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития в условиях санкций. В тесном контакте ведется работа с предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты в республике. В сложившейся ситуации они подтвердили исполнение заявленных обязательств, с нашей стороны им оказывается необходимая поддержка», — отметил Калиматов на совещании с кабинетом министров и представителями бизнеса.

Было сообщено, что правительства региона еженедельно проводится мониторинг средних розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары, рынка труда и занятости, сферы услуг, а также системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Тесно проводится работа в этом направлении с УФАС по республике и главами муниципальных образований.

Калиматов призвал ведущих товаропроизводителей и поставщиков, представителей бизнеса войти в это непростое время в положение большинства людей, не загонять жителей республики в долги, не завышать цены. Он также обратил внимание, что решения, которые принимаются на федеральном и региональном уровне, направлены не только на адаптацию экономики республики и России в целом к санкционным ограничениям и условиям, но и на использование возможностей, которые открываются, прежде всего, в связи с импортозамещением.

«Мы здесь видим дополнительный потенциал развития республики. Для нас с вами очень важно сейчас вовремя и правильно его задействовать», — добавил он, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, 3 марта было сообщено, что в регионах СКФО, в том числе — Ингушетии, создадут оперативные штабы по мониторингу экономической ситуации на фоне ограничений внешних рынков.

Такое поручение дал вице-премьер России Александра Новак на совещании с участием полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки, Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и других руководители субъектов Северного Кавказа.