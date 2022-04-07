В Ингушетии созданы условия для разговения путников в течение месяца Рамадан
Практически во всех мечетях Ингушетии, расположенных, в том числе, и вдоль федеральной трассы «Кавказ», созданы условия для разговения.
Акция стала уже традиционной и проводится ежегодно по распоряжению Главы республики на протяжении всего месяца Рамадан. Те, кого ифтар застал в пути, всегда могут рассчитывать на порцию сладких фиников и свежую воду.
Минсельхозом республики дано поручение подготовить в придорожных мечетях продукты питания и напитки для транзитных водителей, которые проезжают регион и не могут вовремя попасть домой, для жителей Ингушетии, которые живут в отдалённых сёлах. В набор продуктов питания входят хурма, финики, бананы, яблоки из «Сада-гиганта», джейрахская вода, «Ачалуки».