Донорство

В Ингушетии стартовал 10-дневный донорский марафон по сдаче крови

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Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с организаторами проекта «Я есть донор» запустил серию тематических лекций и 10 акций по сдаче крови для популяризации постоянного донорства в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Первым участником мероприятия по массовой сдачи крови стал и. о. председателя Коммолодежи республики Адам Мальсагов, после чего передал эстафету Минприроды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный проект направлен на популяризацию донорства в регионе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе пройдут 28 мероприятий, из них 18 информационных о пользе и необходимости сдачи крови, общий охват которого будет составлять около 1800 человек. Далее пройдет донорский марафон, цель которого провести 10 акций с охватом не менее 300 человек, которые в течение 10 дней с интервалами станут донорами крови.

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