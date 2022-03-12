В Ингушетии стартовал 10-дневный донорский марафон по сдаче крови

«Первым участником мероприятия по массовой сдачи крови стал и. о. председателя Коммолодежи республики Адам Мальсагов, после чего передал эстафету Минприроды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный проект направлен на популяризацию донорства в регионе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе пройдут 28 мероприятий, из них 18 информационных о пользе и необходимости сдачи крови, общий охват которого будет составлять около 1800 человек. Далее пройдет донорский марафон, цель которого провести 10 акций с охватом не менее 300 человек, которые в течение 10 дней с интервалами станут донорами крови.