В Ингушетии стартовал конкурс детского творчества против экстремизма и терроризма
В МВД Ингушетии объявили о старте регионального конкурса детского творчества «Дизлайк экстремизму, терроризму». Победителей ждут дипломы, ценные призы и именные сертификаты, сообщает пресс-служба силового ведомства.
«Региональный конкурс детских рисунков проводится Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия в целях формирования у подрастающего поколения негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, воспитания культуры безопасности. Инициаторами его проведения выступили общественный совет при МВД по РИ и региональное отделение Российского движения школьников», — говорится в сообщении.
Всех победителей, призеров и участников конкурса, итоги которого будут подведены после 30 апреля, ждут дипломы, ценные призы и именные сертификаты.
Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте МВД России по региону.