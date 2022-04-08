В Ингушетии стартовал конкурс детского творчества против экстремизма и терроризма

«Региональный конкурс детских рисунков проводится Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия в целях формирования у подрастающего поколения негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, воспитания культуры безопасности. Инициаторами его проведения выступили общественный совет при МВД по РИ и региональное отделение Российского движения школьников», — говорится в сообщении.

Всех победителей, призеров и участников конкурса, итоги которого будут подведены после 30 апреля, ждут дипломы, ценные призы и именные сертификаты.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте МВД России по региону.