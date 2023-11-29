Конкурс

В Ингушетии стартовал конкурс поэтических посвящений писателю Темботу Бекову

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В Ингушетии объявлен конкурс поэтических посвящений классику ингушской литературы Темботу Бекову, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Организатором мероприятия, посвященного 150-летию со дня рождения писателя, просветителя и педагога Тембота Дордагановича Бекова, отмечаемого 27 декабря, выступила Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева.

Как отметил наш собеседник, к участию в конкурсе приглашаются члены Союза писателей Ингушетии и литературных объединений республики, а также все желающие.

Работы следует предоставить в библиотеку или на электронную почту nbri06@yandex. ru до 14 декабря 2023 года. Телефон для справок 8 (8734) 72-13-39.

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