В Ингушетии стартовал новый проект Национальной библиотеки к 30-летию республики

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В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева стартовал проект «30 интервью о Республике Ингушетия», сообщила пресс-служба учреждения.

Проект разработан библиотекой к 30-летию республики, в его рамках планируется создание цикла видеоинтервью людей, участвовавших в государственном строительстве Ингушетии на различных этапах.

Первым участником проекта стал Алихан Хаджибикарович Паров, известный государственный деятель, который в период создания республики работал во многих структурах власти, в том числе дважды в должности министра культуры. Именно под руководством А. Х. Парова делала свои первые шаги Национальная библиотека, под размещение которой, после обращения министра, в 1994 году было отдано здание кинотеатра.

Паров рассказал о том, как создавались учреждения культуры республики, закладывались основы государственного культурного строительства, образовывались министерства и организации, проводились масштабные мероприятия в честь образования республики и ее новой столицы — Магаса. Из рассказа Алихана Хаджибикаровича сложилась волнующая и захватывающая история первых лет нашей республики.

«Мы продолжаем наш проект, который, по замыслу, призван запечатлеть историю 30-ти лет республики в лицах, фактах и воспоминаниях очевидцев», — отметили в пресс-службе.

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