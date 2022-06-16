Профилактика наркомании

В Ингушетии стартовал первый этап операции «Мак-2022»

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В Ингушетии начался первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022», целью которой является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения.

В пресс-службе МВД по республике призвали граждан принять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений — мака, конопли.

Также в ведомстве напомнили, что согласно ст. 231 УК России незаконное культивирование подобных растений может повлечь уголовное наказание в виде штрафа (до трехсот тысяч рублей), исправительных работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).

Еще две статьи УК устанавливают уголовную ответственность в виде различных сроков лишения свободы (от трех лет) за незаконное приобретение, хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Если землепользователем после получения официального предписания уполномоченного органа не приняты своевременные меры по уничтожению наркосодержащих растений, которые выросли на его участке сами по себе, на гражданина может быть наложен административный штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 40 тыс. рублей.

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота или культивирования наркотических средств и функционирования наркопритонов, можно сообщить в дежурную часть МВД по региону: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, а также по телефону доверия на номер: 55-04-99.

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