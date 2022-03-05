В Ингушетии стартовал пожароопасный сезон 2022 года

«В целях обеспечения полного и своевременного информационного обмена сведениями о лесных пожарах на землях лесного фонда пункт диспетчерского управления переведен на круглосуточный режим работы. Сезон продлится до 30 ноября», — говорится в сообщении.

В Минприроды призвали местных жителей при обнаружении возгорания в лесу или на прилегающих территориях оперативно сообщать на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или по телефону РДС Минприроды Ингушетии — 8 (8734) 72-11-50 или 8(960) 434-70-01 (Назрановский лесопожарный центр).