В Ингушетии стартовал республиканский конкурс «Лучший тренер»

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Министерство по физической культуре и спорту Ингушетии сообщило о старте конкурса «Лучший тренер», приуроченного к 30-летию образования республики.

Конкурс продлится до 30 мая. К участию в конкурсе допускаются тренеры, чьи воспитанники показали высокие спортивные достижения за период 12 месяцев предыдущего года (с 1 января по 31 декабря 2021 года), при условии непосредственного участия тренера в подготовке спортсменов не менее двух лет.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона, для участия в конкурсе необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты aushev. tr@mail. ru заявление.

Скачать бланк заявления и ознакомиться с условиями проведения конкурса можно на сайте Министерства спорта РИ.

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