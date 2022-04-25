В Ингушетии стартовал республиканский конкурс «Лучший тренер»

Конкурс продлится до 30 мая. К участию в конкурсе допускаются тренеры, чьи воспитанники показали высокие спортивные достижения за период 12 месяцев предыдущего года (с 1 января по 31 декабря 2021 года), при условии непосредственного участия тренера в подготовке спортсменов не менее двух лет.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона, для участия в конкурсе необходимо заполнить и направить на адрес электронной почты aushev. tr@mail. ru заявление.