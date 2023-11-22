Акция

В Ингушетии стартовала еженедельная акция «Онкопатруль»

0

Минздрав Ингушетии объявил о старте еженедельной акции «Онкопатруль», мероприятие организовано по поручению главы ведомства Заремы Антошкиевой.

Отмечается, что акция будет проводиться в различных городах и населенных пунктах региона, чтобы привлекать внимание жителей к проблеме онкологических заболеваний. Она направлена на раннее обнаружение симптомов этого опасного заболевания.

В рамках акции будут работать специальные мобильные пункты, где каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию у врачей-онкологов. Также будут проводиться бесплатные обследования на предмет наличия опухолей и других заболеваний, сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

«Присоединяйтесь к этой инициативе и проявите заботу о своем здоровье. Раннее выявление онкологических заболеваний может спасти вашу жизнь», — подчеркнули сотрудники регионального онкодиспансера.

Напомним, место проведения: г. Назрань, ул. Фабричная, д. 22, рядом с ТЦ «Корона». Время: 22 ноября с 10:00 до 16:00 мск.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Махмуд-Али Калиматов встретился с Дмитрием Медведевым
При нейтрализации пособника членов НВФ в Ингушетии ранен правоохранитель
Житель Ингушетии из Москвы переправлял сильнодействующие вещества в регион своей сообщнице
В прокуратуре Ингушетии обсуждались вопросы противодействия коррупции
Певица Марианна Олигова представит Ингушетию на конкурсе «Новая звезда»
В Ингушетии отметили День военной присяги
В Магасе прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
В горном селе Ольгети Ингушетии школьникам рассказали об армейских буднях
Глава Ингушетии поблагодарил ветеранов МВД за активность и самоотверженный труд
В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по ювелирному делу
За повторное вождение в нетрезвом виде осудили жителя Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 