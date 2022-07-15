В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям»

В рамках акции, которая проходит в рамках межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников», а также Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, самые известные в регионах деятели культуры и искусства проведут для детей свои мастер-классы, отражающие красоту и изящество народных танцев.

В Ингушетии акция стартовала накануне официальной даты мероприятия с мастер-класса заслуженной артистки республики Любови Мержоевой. В Доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района она продемонстрировала детям элементы народных танцев.

Здесь же состоялась запись танцевального видео детского хореографического ансамбля «Эзди» из Сунженского районного дворца культуры. Юные танцоры, облаченные в народные костюмы, ярко продемонстрировали свои таланты.

«Запись этого сценического действа будет размещена в социальной сети «ВКонтакте». В последующем мы отберем пять таких видеороликов, а участники лучшего из них получат памятные подарки от проекта «Культура для школьников», — рассказала Марем Котиева, заслуженный деятель культуры, заместитель директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой.