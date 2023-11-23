В Ингушетии стартовали изыскательные работы на участке под строительство полигона ТКО

«В самой низине участка произведено бурение, благодаря чему было установлено, что под небольшим слоем почвы находится пласт глины толщиной чуть более 20 метров. Подземные воды при проведении этих манипуляций вскрыты не были», — рассказал собеседник.

По его словам, всего планируется пробурить 30 точек. Данные мероприятия должны послужить основой при дальнейшей разработке проектно-сметной и рабочей документации.

Отмечается, что изыскания планируется завершить к середине декабря текущего года. Разработка необходимой документации для начала строительства в свою очередь будет полностью подготовлена к концу 2024 года.

Ранее в нашей газете освещалась информация о том, что к возведению в республике полигона твёрдых коммунальных отходов приступят в 2025 году.