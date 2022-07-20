В Ингушетии стартовали курсы переобучения в рамках нацпроекта «Демография» для 98 человек

«Сюда входят такие категории жителей как предпенсионеры, безработные мамы детей дошкольного возраста, женщины в декрете, а также молодые люди без работы и находящиеся под риском увольнения. Для них это хорошая возможность найти впоследствии работу. Всего им доступны более 24 тыс. образовательных программ, которые сформированы по востребованным в каждом конкретном регионе направлениям», — сказал Муталиев.

По его словам, курсы участники программы переобучения будут проходить дистанционно в Томском государственном университете и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте страны.

«В этих образовательных учреждениях участники смогут пройти программы по дата-аналитике, 1С-программированию, подготовке специалистов по работе на маркетплейсах, графическому дизайну, экологии и обучению иностранному языку. Также начались занятия у желающих обучиться на экскурсовода, контент-менеджера, библиотекаря, тренера-преподавателя физкультуры и web-программиста, бухгалтерскому делу, государственному и муниципальному управлению и юриспруденции», — добавил собеседник ТАСС.

Нацпроект «Демография» включает пять федеральных проектов. Среди ключевых целей — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.