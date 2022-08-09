Футбол

В Ингушетии стартовали матчи первого раунда Кубка республики по футболу

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В Ингушетии стартовали матчи первого раунда Кубка республики по футболу 2022, сообщили в региональной федерации футбола.

В соревнованиях примут участие 18 команд. Как сообщили организаторы турнира, это значительно больше, чем в прошлом году. Тогда за звание чемпиона боролось лишь 8 клубов.

Откроется первый раунд Кубка Ингушетии матчами между командой «Вовнушки» из Нового Реданта и кантышевским «Магасом». Игра пройдет на родном для новоредантцев поле. А на стадионе «Динамо» в Назрани встретятся «Спартак-Юниор» из Магаса и плиевский «Мангуст».

Напомним, соревнования проводятся по олимпийской системе: проигравшая команда выбывает из дальнейшей борьбы.

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