В Ингушетии стартуют заключительные этапы Вахты памяти «Терский рубеж — 2022»

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Третий и четвертый этапы межрегиональной Вахты памяти «Терский рубеж» пройдут в Ингушетии с 7 по 27 сентября, сообщил газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России.

Поисковые отряды Северного Кавказа и из других регионов России будут работать на высотах Терского хребта, где в 1942 году проходила передовая линия обороны Закавказского фронта в битве за Кавказ, а также в других районах Ингушетии, где были развернуты полевые военные госпитали и санитарные захоронения.

Поисковики будут обеспечены трехразовым питанием и проживанием в домиках на территории центра «Молодой патриот» в Малгобеке за счет администрации города воинской славы и руководства Ингушетии.

Напомним, первые два этапа Вахты памяти «Терский рубеж — 2022» прошли в период с 21 по 30 марта и с 16 по 25 мая.

Проект, поддержанный Фондом президентских грантов, нацелен на воспитание патриотических ценностей и национальной гордости детей, подростков и молодежи, сохранение исторической памяти событий Великой Отечественной войны.

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