Поисковые отряды Северного Кавказа и из других регионов России будут работать на высотах Терского хребта, где в 1942 году проходила передовая линия обороны Закавказского фронта в битве за Кавказ, а также в других районах Ингушетии, где были развернуты полевые военные госпитали и санитарные захоронения.

Поисковики будут обеспечены трехразовым питанием и проживанием в домиках на территории центра «Молодой патриот» в Малгобеке за счет администрации города воинской славы и руководства Ингушетии.

Напомним, первые два этапа Вахты памяти «Терский рубеж — 2022» прошли в период с 21 по 30 марта и с 16 по 25 мая.

Проект, поддержанный Фондом президентских грантов, нацелен на воспитание патриотических ценностей и национальной гордости детей, подростков и молодежи, сохранение исторической памяти событий Великой Отечественной войны.