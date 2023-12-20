В Ингушетии строят 12 школ в рамках нацпроекта «Образование»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, введение в строй этих объектов позволит создать более 900 рабочих мест.

«Строительство новых школ позволяет нам планомерно вести работу по переходу на односменный режим обучения, а это путь к качественному образованию. В сентябре текущего года открыли свои двери 16 школ, конечно же, это беспрецедентное количество новых объектов образования для такой маленькой республики, как наша. Радует, что благодаря нацпроекту «Образование» мы не только вводим в эксплуатацию новые учреждения образования, но и обновляем материально-техническую базу уже имеющихся школ», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Отмечается, что новые школы строятся в сельских поселениях Сурхахи, Плиево, Али-Юрт, Инарки, Верхние Ачалуки, Южное, Берд-Юрт, Троицкое, Нестеровское, в городах Назрань и Сунжа.