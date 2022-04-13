Трудоустройство

В Ингушетии студентов знакомят с условиями работы на предприятиях республики

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Студентов колледжа сервиса и быта познакомили с условиями работы в швейном объединении «Ингушетия» в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района республики.

Экскурсия началась со швейного цеха. Гости наблюдали за работой десятков швейных машин, пробовали себя в деле. Ребятам было предложено пройти практику на фабрике.

Мероприятие организовано комитетом по делам молодежи республики. Основная цель — знакомство с предприятиями с последующим трудоустройством в них. Сотрудники молодежного ведомства заранее связались с их руководством и составили список свободных вакансий.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи региона, к началу года 20 человек из колледжа сервиса и быта смогут начать работу в швейном объединении.

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