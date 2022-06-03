В Ингушетии суд приговорил к 4 годам жительницу Узбекистана за организацию незаконной миграции

Отмечается, что деятельность женщины, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан в регионе, была пресечена правоохранителями совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по республике.

«Назрановский районный суд признал гражданку Узбекистана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК Российской Федерации «Организация незаконной миграции», и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в релизе.

В МВД напомнили, что за совершение деятельности по легализации на территории России незаконных мигрантов наступают соответствующие уголовно-правовые последствия в соответствии с законодательством страны.