В Ингушетии сумма сбора для жителей Палестины за день увеличилась на 16,5 млн рублей

«Буквально за один день сумма собранных средств увеличилась почти на 17 млн, это колоссальный уровень вовлеченности людей», — рассказал собеседник.

По его словам, в акции активно принимают участие компании, бренды и представители госструктур.

«Мы называем компании, потому что много мировых брендов открыто поддерживают Израиль и их оккупацию уже десятки лет. Такое ощущение, что в их «гуманистической» картине мира какие-то жизни не имеют ценности. Если есть компании на стороне массовых неразборчивых бомбардировок, то есть и те, кто против этого», — добавил собеседник издания.

Отмечается, что пункт сбора гуманитарной помощи посетил руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в республике по инициативе руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова проводится акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим жителям Палестины.

Напомним, что в перечень необходимой гуманитарной помощи входят непортящиеся продукты питания, средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.

Груз будет доставлен в Москву, а затем самолетом МЧС России в Египет, оттуда уже в сектор Газа.