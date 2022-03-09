В Ингушетии связали качественным дорожным полотном три населенных пункта

«Это второй объект, реализованный в рамках нацпроекта в текущем году. У нас не было сомнений, что мы выполним обещание, данное жителям. Автомобилисты могут быть уверены в качестве обновленной дороги. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь проведено фрезерование проезжей части с последующей укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, на финальном этапе, согласно всем требованиям безопасности дорожного движения, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка и оборудованы пешеходные переходы.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии отремонтируют 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов составит 38,6 км.