В Ингушетии связали качественным дорожным полотном три населенных пункта

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В Ингушетии досрочно завершили первый этап капитального ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» протяженностью 2,5 км, сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов.

«Это второй объект, реализованный в рамках нацпроекта в текущем году. У нас не было сомнений, что мы выполним обещание, данное жителям. Автомобилисты могут быть уверены в качестве обновленной дороги. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь проведено фрезерование проезжей части с последующей укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, на финальном этапе, согласно всем требованиям безопасности дорожного движения, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка и оборудованы пешеходные переходы.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии отремонтируют 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов составит 38,6 км.

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