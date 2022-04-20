Конкурс

В Ингушетии торжественно открыли региональный этап конкурса «Учитель года России — 2022»

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В лицее-детсаде № 1 города Магаса Ингушетии состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» с участием министра образования и науки республики Эсет Боковой.

В финал вышли учителя, прошедшие муниципальный тур конкурса. Это учитель биологии гимназии № 1 г. Карабулака Майя Ахильгова, учитель географии школы № 15 г. Назрани Анжелла Дзортова, учитель английского языка гимназии № 1 г. Назрани Назир Точиев, учитель истории школы — детского сада № 1 с. п. Кантышево Зухра Гадиева, учитель математики основной общеобразовательной школы № 8 с. п. Сагопши Фатима Газдиева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, также в рамках мероприятия был проведён первый этап конкурса «Методическое портфолио», на котором все конкурсанты представили опыт педагогической работы. На этом этапе участники конкурса раскрыли мотивы выбора профессии учителя, отразили собственные педагогические принципы и подходы к образованию, своё понимание миссии педагога в современном мире.

В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных учреждений без ограничения стажа педагогической работы и возраста, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы. Участие в конкурсе является добровольным.

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