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В Ингушетии три человека пострадали от отравления угарным газом

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Три человека отравились угарным газом в частном доме в городе Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по региону.

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по республике в 19:20 мск 24 ноября. По прибытии на место сотрудников ведомства было обнаружено, что из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя произошло отравление угарным газом», — рассказал собеседник.

По его словам, детей среди пострадавших нет. Они доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Состояние отравившихся стабильно тяжелое.

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