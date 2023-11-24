В Ингушетии три человека пострадали от отравления угарным газом

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по республике в 19:20 мск 24 ноября. По прибытии на место сотрудников ведомства было обнаружено, что из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя произошло отравление угарным газом», — рассказал собеседник.

По его словам, детей среди пострадавших нет. Они доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Состояние отравившихся стабильно тяжелое.