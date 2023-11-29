Приговор

В Ингушетии трое бывших полицейских осуждены за мошенничество и грабеж

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Малгобекским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении трех бывших полицейских. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они признаны виновными в мошенничестве, грабеже и хранении наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметил собеседник издания, в апреле прошлого года правоохранители в городе Карабулаке пригрозили местному жителю, что доставят его в административное здание ведомства для освидетельствования на предмет употребления наркотических и психотропных веществ, Они потребовали от него денег, тот передал 70 тыс. рублей, опасаясь привлечения к уголовной ответственности. Аналогичным способом бывшие полицейские забрали у жителя сельского поселения Барсуки Назрановского района 8 тыс. рублей.

Также вблизи стационарного поста ДПС в Малгобекском районе 25 апреля 2022 года двое из них открыто похитили у жителя республики 250 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудниками УФСБ и МВД по республике у одного из фигурантов 29 апреля прошлого года был обнаружен и изъят героин массой 0,8 гр.

Обвиняемые получили наказание от двух до 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Одновременно суд лишил осужденных специальных званий, у них нет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в правоохранительных органах сроком на 3 года.

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