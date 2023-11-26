Мошенничество

В Ингушетии трудовой мигрант похитил более 100 тыс. рублей работодателя

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Знакомый жителя Назрановского района из Узбекистана, под предлогом выполнения строительных работ, похитил 106 тыс. рублей. Об этом мужчина сообщил в своем заявлении правоохранителям.

В действиях иностранца, который скрылся, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

По данному факту полиция проводит проверку, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

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