В Ингушетии трудовой мигрант похитил более 100 тыс. рублей работодателя
Знакомый жителя Назрановского района из Узбекистана, под предлогом выполнения строительных работ, похитил 106 тыс. рублей. Об этом мужчина сообщил в своем заявлении правоохранителям.
В действиях иностранца, который скрылся, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
По данному факту полиция проводит проверку, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.