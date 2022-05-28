В Ингушетии углубят реки для предотвращения потопов

«В настоящее время проектно-сметная документация по данному мероприятию проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения уже начнутся работы по расчистке реки Сунжа в пределах сельского поседения Экажево. Также по линии министерства в 2022 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы на реке Яндырка в сельском поселении Яндаре и на участке реки Сурхахи в одноименном сельском поселении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону возможного затопления попадают города Карабулак, Сунжа и сельские поселения Троицкое и Тамариани.

«Расчистка русел этих рек позволит пропустить паводок 5 % обеспеченности и поможет защитить население и объекты экономики в сельских поселениях Назрановского района», — добавили в природоохранном ведомстве.