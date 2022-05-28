Прогноз

В Ингушетии углубят реки для предотвращения потопов

0

В ряде населенных пунктах Ингушетии проведут работы по углублению рек для предотвращения паводков, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В настоящее время проектно-сметная документация по данному мероприятию проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения уже начнутся работы по расчистке реки Сунжа в пределах сельского поседения Экажево. Также по линии министерства в 2022 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы на реке Яндырка в сельском поселении Яндаре и на участке реки Сурхахи в одноименном сельском поселении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону возможного затопления попадают города Карабулак, Сунжа и сельские поселения Троицкое и Тамариани.

«Расчистка русел этих рек позволит пропустить паводок 5 % обеспеченности и поможет защитить население и объекты экономики в сельских поселениях Назрановского района», — добавили в природоохранном ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Премьер Ингушетии поздравил пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил за службу
Ратная служба пограничников обеспечивает надежную защиту Родины — Глава Ингушетии
В Ингушетии отметили Международный день соседей
В преддверии Дня республики Глава Ингушетии проведет встречу с журналистами
Делегация из Малгобека представит Ингушетию на юнармейском форуме в Москве
Для улучшения ЖКУ в регионе необходимо наладить обратную связь с потребителями — Калиматов
Директор ДК села Нестеровское Ингушетии Юсуп Евлоев отмечен благодарностью министра культуры РФ
В Малгобеке модернизируют музей боевой и трудовой славы
Берега рек Асса и Назранка в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Ингушетии прошел республиканский этап VIII Всероссийского хорового фестиваля
Министр культуры Ингушетии поздравила библиотекарей республики с профессиональным праздником

Главное

Яндекс.Метрика

 