Хищение

В Ингушетии украли свыше 800 тыс. рублей при строительстве мини-футбольного поля

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В городе Сунжа Ингушетии при строительстве мини-футбольного поля выявили хищение 837 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что в рамках реализации национального проекта между администрацией города и ЧПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга» в мае 2020 года был заключен муниципальный контракт на строительство мини-футбольного поля и устройство тротуара по улице Грозненская. Работы по строительству мини-футбольного поля и устройству тротуара согласно документации исполнителем выполнены в полном объеме, а заказчиком приняты к учету и оплачены в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ», — говорится в сообщении.

Между тем прокурорской проверкой установлено, что основные работы не выполнены.

«Не соответствует устройство искусственной травы, а также подстилающих слоев, слоев асфальтобетона и работы по озеленению, касающиеся посадки деревьев, при устройстве тротуара и благоустройству территории. В результате чего бюджету города причинен материальный ущерб на сумму свыше 837 тыс. рублей», — добавили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой района в следственные органы направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

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