В Ингушетии улучшены условия проживания около 40 тыс. жителей МКД

Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин на окружном совещании в режиме видеосвязи под руководством помощника полпреда Президента России в СКФО Сергея Никитина.

В мероприятии приняли участие главные федеральные инспекторы по субъектам округа, председатели правительств регионов округа или их заместители, руководители профильных министерств, региональных операторов программ и органов государственного жилищного надзора, а также представители государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Сластенин отметил, что в соответствии с краткосрочным планом реализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия на 2014-2043 годы», фондом капремонта МКД в прошлом году отремонтировано общее имущество в 77 многоквартирных домах общей площадью более 263 тыс. квадратных метров.

Капремонт проведен по 79 видам работ, в их числе — электроснабжение, отопление, замена почтовых ящиков, ремонт крыши и другие.

Все работы были выполнены в срок, краткосрочный план реализации республиканской программы в 2021 году реализован на 100%.

В текущем году также завершены все 64 вида работ общего имущества в 59 многоквартирных домах общей площадью 231 559 «квадратов», информирует пресс-служба Главы и правительства республики.