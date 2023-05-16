Трагедия

В Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, которую истязали родные

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В Ингушетии умерла четырехлетняя девочка из города Малгобека, которую истязали родные. Об этом в своем Телеграм-канале написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь», — отметил Калиматов.

«Еще неделю назад мы все радовались, что Самира пришла в себя, у каждого из нас была надежда, что она пойдет на поправку. К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови. Пусть душа маленькой Самиры упокоится в Раю!», — пожелал руководитель субъекта.

Напомним, что об избиении малолетней девочки стало известно в конце апреля после того, как ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Калиматов заявил, что виновники преступления не уйдут от наказания. 9 мая он навещал девочку в детской республиканской клинической больнице и с удовлетворением сообщил, что она пришла в себя.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются его бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК России — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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