В Ингушетии успешно стартовал отопительный сезон

«Ранее муниципальным образованиям в ходе выездных инспекционных проверок Ростехнадзором были выданы соответствующие предписания в части подготовки объектов теплоснабжения с указанием сроков исполнения. Так, по состоянию на 17 октября 2022 паспорта готовности к ОЗП получены администрациями Назрановского района, Малгобека, Назрани и Магаса», — сказал Султыгов.

По его словам, в случае перебоев в энергосистемах по республике функционирует Единая диспетчерская дежурная служба (ЕДДС) по номеру 112, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, что в Ингушетии отопительную функцию выполняют 6 котельных, которые находятся в городах Малгобек, Карабулак, Назрань, Магас и в Назрановском районе.

В Малгобекском, Сунженском, Джейрахском муниципальных районах и в Сунже отсутствуют котельные централизованного теплоснабжения, все социально значимые учреждения и многоквартирные дома, находящиеся на территории, имеют автономную систему отопления.