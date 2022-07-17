В Ингушетии устанавливаются обстоятельства гибели пятилетней девочки на водоеме
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК России — «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.
По данным следствия, накануне 5-летняя девочка, проживавшая в сельском поселении Сагопши Малгобекского района республики, оставшись без присмотра родителей самостоятельно прошла к водохранилищу «Сагопшинское» и утонула.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также по факту гибели ребенка прокурором региона Андреем Васильченко организована проверка, информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал Малгобекский городской прокурор Магомед Балаев.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
Одновременно с этим, надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела следственными органами. Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.