Трагедия

В Ингушетии устанавливаются обстоятельства гибели пятилетней девочки на водоеме

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК России — «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

По данным следствия, накануне 5-летняя девочка, проживавшая в сельском поселении Сагопши Малгобекского района республики, оставшись без присмотра родителей самостоятельно прошла к водохранилищу «Сагопшинское» и утонула.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также по факту гибели ребенка прокурором региона Андреем Васильченко организована проверка, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал Малгобекский городской прокурор Магомед Балаев.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Одновременно с этим, надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела следственными органами. Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

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