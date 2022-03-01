В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша

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В городе воинской славы Малгобеке к 100-летию артиста и 77-летию Победы в ВОВ установят памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В городе воинской славы Малгобеке в ближайшие месяцы будет установлен памятник народному артисту СССР, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Абрамовичу Этушу. Монумент будет установлен к 100-летию артиста. В данное время ведется работа по устройству фундамента для монумента. Владимир Абрамович в годы Великой Отечественной войны, как и многие другие, ушел на фронт добровольцем. На фронт он попал из Ставрополя, из школы военных переводчиков», — говорится в сообщении.

Владимир Этуш сражался в горах Кавказа. Воевал под Малгобеком, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями, получил звание старшего лейтенанта. В наступившем году 77-летия Великой Победы артисту исполнилось бы 100 лет.

В 1995 году власти Ингушетии присвоили Владимиру Этушу звание «Почетный гражданин города Малгобек», а в 2003 он награжден республиканским орденом «За заслуги».

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