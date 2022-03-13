Пожарная безопасность

В Ингушетии утвердили маршруты патрулирования лесов в пожароопасный период

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В Минприроды региона утвердили 20 маршрутов наземного патрулирования в пожароопасный период, сообщили газете «Ингушетия» в природоохранном ведомстве региона.

«Общая протяженность маршрутов составляет 260 километров. Проверка готовности республики к пожароопасному сезону 2022 года запланирована на март 2022 года, по ее итогам будет составлен акт готовности», — сказал собеседник.

По его словам, в марте-апреле 2022 года запланированы учения в 13 квартале Армхинского участкового лесничества, Сунженского лесничества с привлечением органов управления и сил Сунженского, Назрановского и Джейрахского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Ингушетии.

В 2020 году в республике произошло 37 пожаров, а в 2021 году — 6. При этом площади, пройденные огнем, сократились в 24 раза, с 467 га до 19,5 га. В 2021 году ущерб от неблагоприятных погодных явлений и обильных осадков составил около 12 млн рублей.

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