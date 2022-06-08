В Ингушетии увековечили память полных георгиевских кавалеров Тоя Кантышева и Маги Наурузова

Потомки геройских защитников Отечества потратили много времени на поиски данных в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Руслан Кантышев, прямой потомок Тоя Кантышева, нашел много интересных документов, копии которых были переданы в музей краеведения имени Тугана Мальсагова.

Напомним, сельское поселение Кантышево названо в честь Тоя Кантышева.