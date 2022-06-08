Память

В Ингушетии увековечили память полных георгиевских кавалеров Тоя Кантышева и Маги Наурузова

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К 30-летию республики экспозиция музея под открытым небом — Мемориала памяти и славы в Назрани дополнилась новой мемориальной плитой с именами полных георгиевских кавалеров — прапорщика Тоя Кантышева и штабс-капитана Маги Наурузова.

Потомки геройских защитников Отечества потратили много времени на поиски данных в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Руслан Кантышев, прямой потомок Тоя Кантышева, нашел много интересных документов, копии которых были переданы в музей краеведения имени Тугана Мальсагова.

Напомним, сельское поселение Кантышево названо в честь Тоя Кантышева.

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