В Ингушетии увековечили память полных георгиевских кавалеров Тоя Кантышева и Маги Наурузова
К 30-летию республики экспозиция музея под открытым небом — Мемориала памяти и славы в Назрани дополнилась новой мемориальной плитой с именами полных георгиевских кавалеров — прапорщика Тоя Кантышева и штабс-капитана Маги Наурузова.
Потомки геройских защитников Отечества потратили много времени на поиски данных в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Руслан Кантышев, прямой потомок Тоя Кантышева, нашел много интересных документов, копии которых были переданы в музей краеведения имени Тугана Мальсагова.
Напомним, сельское поселение Кантышево названо в честь Тоя Кантышева.