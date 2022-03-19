В Ингушетии увеличение налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составило более 600 млн руб.

Как сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев, проведенная в прошлом году комплексная работа межведомственной комиссии принесла положительный эффект. Так, увеличение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом составило 602,6 млн рублей. В то же время он отметил, что принятых мер недостаточно, использованы не все резервы.

Руководитель Минфина обратил внимание на рынки, функционирующие на территориях муниципальных образований, а также автозаправочные станции.

«К примеру, местными администрациями в минувшем году выявлено 598 объектов предпринимательской деятельности без налогового учета. А Госинспекцией труда только в Карабулаке, Магасе и Малгобеке выявлено больше 70 случаев привлечения работников без оформления трудовых отношений», — цитирует Эсмурзиева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Было также отмечено, что важным направлением является улучшение администрирования налоговых доходов, то есть осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов, что касается не только налоговых органов, но и судебных приставов.

За 2021 год по данным управления мировых судей республики сумма, направленная на исполнение судебным приставам, составила более 193 млн рублей, из которых взыскано всего 19 млн.

Сластенин подверг критике недостаточную эффективность работы судебных приставов.

Также всего 10% имущественного налога уплачено от общего количества поставленных на учет объектов недвижимости и автотранспорта. Низкий уровень по собираемости налогов отмечен и по транспортному налогу.

Далее было отмечено снижение уровня безработицы на 4,7% по сравнению с 2020 годом, количество субъектов МСП выросло в 1,5 раза, составив 5 тыс. Именно малые, средние предприятия и самозанятые дали самый большой прирост налоговых поступлений в республиканский бюджет — около 1 млрд руб. из 4,6 млрд руб.

Не менее серьезное влияние на доходы консолидированного бюджета оказывают и муниципальные поступления, которые составляют четверть бюджета. В этой связи муниципалитетам поставлена задача по наращиванию налогового потенциала за счет работы по легализации объектов налогообложения, и сокращению задолженностям по имущественным налогам.

Руководитель регионального УФНС России Магомед Куштов представил утвержденный план мероприятий по увеличению доходной части консолидированного бюджета. Он включает работу по выявлению фактов выплаты зарплаты меньше ниже величины МРОТа, формирование списков налоговых агентов, информирование жителей о наличии у них задолженностей по налоговым платежам, проведение мероприятий в целях разъяснения налогоплательщикам вопросов, связанных с применением контрольно-кассовой техники и так далее.

Завершая совещание, глава правительства обратился к жителям региона с просьбой зарегистрировать свое имущество (дома, земельные участки), так как отсутствие регистрации препятствует участию в различных госпрограммах в том числе.

«Основная масса людей живет в незарегистрированных домах, в связи с чем возникают проблемы при подведении газа, воды, электроэнергии», — отметил он.

В числе других поручений, данных Сластениным — корректировка доходной части бюджета, проведение ежемесячных совещаний по данному вопросу.