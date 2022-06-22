В Ингушетии увеличилось производство молока, яиц и мяса

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В Ингушетии с января по май 2022 года увеличилось производство молока, мяса и яиц более чем на 18%, 15% и 16% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Северо-Кавказстат.

«В январе-мае 2022 года производство молока по расчетам составило 57 831 т, что на 18,4% больше предыдущего периода 2021 года. Также производство яиц увеличилось на 16,5% и составило 10 млн 850 тыс. шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 3 633 т, что по сравнению с аналогичной датой 2021 года больше на 15,7%», — отмечается в релизе.

Также в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июня 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2% и составило 70 244 головы.

Поголовье птицы увеличилось на 0,2% и составило 353 551 голову, поголовье овец и коз насчитывается 301 128 голов, увеличение составляет 4,4%.

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