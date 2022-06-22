В Ингушетии увеличилось производство молока, яиц и мяса

«В январе-мае 2022 года производство молока по расчетам составило 57 831 т, что на 18,4% больше предыдущего периода 2021 года. Также производство яиц увеличилось на 16,5% и составило 10 млн 850 тыс. шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 3 633 т, что по сравнению с аналогичной датой 2021 года больше на 15,7%», — отмечается в релизе.

Также в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июня 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2% и составило 70 244 головы.

Поголовье птицы увеличилось на 0,2% и составило 353 551 голову, поголовье овец и коз насчитывается 301 128 голов, увеличение составляет 4,4%.