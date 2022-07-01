В Ингушетии в 2022 году намерены собрать 70 тонн черешни

«У предприятия есть договоренности о поставке черешни в торговые центры Москвы и Северного Кавказа, в настоящее время идет отбор, фасовка и погрузка ягод. Несмотря на ураганный ветер, ливень и град, случившиеся в Ингушетии в середине июня, основной урожай не пострадал. Черешня крупная и сладкая, с сочной мякотью и твердой блестящей кожицей», — говорится в сообщении.

Ранее в ходе посещения «Алмавит Фрут» Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что аграрный комплекс стимулируется в качестве одной из основных сфер, на которую делает ставку правительство региона для достижения лучших показателей социально-экономического развития республики.

Сады были заложены в 2018 году по итальянской технологии с использованием многоуровневой системы капельного орошения. За четыре года существования предприятию была оказана господдержка по линии Минсельхоза Ингушетии более чем на 25 млн рублей для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Кроме того, на развитие мелиорации предприятию дополнительно выделили более 3 млн рублей.

Напомним, что инвестиционный проект по закладке и производству плодовых культур интенсивных садов «Алмавит Фрут» реализуется на собственные средства производителя. Садовое производство расположено на землях сельского поселения Южное Малгобекского района.

В настоящее время в пользовании хозяйства находится 170 га земельной площади, из них под фруктовыми садами 84 га. На сегодняшний день здесь создано 15 постоянных и 150 сезонных рабочих мест.