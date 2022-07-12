В Ингушетии в ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки погиб человек

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель иномарки госпитализирован в травматологическое отделение ИРКБ.

В тот же день водитель автомашины «ВАЗ-217030» на автодороге «Алхасты-Сурхахи», не справившись с управлением, съехал с проезжей части в кювет.

Пассажирке «Приоры» после оказания первой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, сообщает пресс-служба МВД по республике.