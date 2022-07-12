ДТП

В Ингушетии в ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки погиб человек

0

Накануне в сельском поселении Барсуки Назрановского района Ингушетии, не имеющий водительского удостоверения гражданин, управляя автомашиной «ВАЗ-21114», без номерных знаков, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель иномарки госпитализирован в травматологическое отделение ИРКБ.

В тот же день водитель автомашины «ВАЗ-217030» на автодороге «Алхасты-Сурхахи», не справившись с управлением, съехал с проезжей части в кювет.

Пассажирке «Приоры» после оказания первой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 10 семей правоохранителей получили ключи от квартир
Три человека пострадали в автоаварии при въезде в столицу Ингушетии
В Ингушском госуниверситете пройдет лекция академика Константина Анохина
Студенты ИнгГУ стали участниками летней школы «Генетические технологии в растениеводстве»
В Ингушетии энергетики обрезали угрожающие падением деревья на площади 32,2 га
По данным ЦУР Ингушетии, больше всего жителей республики беспокоят вопросы ЖКХ
Команда технопарка «Кванториум» из Ингушетии вошла в пятерку лучших на чемпионате CanSat
Жительницу Ингушетии привлекут к ответственности за дискредитацию российской армии
Агрономы Ингушского Россельхозцентра продолжают апробацию на полях республики
Мэрия Карабулака Ингушетии помогла семи жителям города, попавшим в трудную ситуацию
12 должностных лиц Минздрава Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов

Главное

Яндекс.Метрика

 