В Ингушетии в ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки погиб человек
Накануне в сельском поселении Барсуки Назрановского района Ингушетии, не имеющий водительского удостоверения гражданин, управляя автомашиной «ВАЗ-21114», без номерных знаков, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель иномарки госпитализирован в травматологическое отделение ИРКБ.
В тот же день водитель автомашины «ВАЗ-217030» на автодороге «Алхасты-Сурхахи», не справившись с управлением, съехал с проезжей части в кювет.
Пассажирке «Приоры» после оказания первой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение.
В отношении водителя составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, сообщает пресс-служба МВД по республике.