В Ингушетии в первом полугодии отремонтировали более 40 километров ЛЭП

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, реализуется во всех четырех районах региона — Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском. Специалисты в том числе заменили 25 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Монтаж СИП позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения.

Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных. Энергетики также заменили 380 аварийных опор на новые, 383 поврежденных и устаревших изолятора — на современные аналоги.

В числе наиболее значимых работ — капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи «Назрань-2 — Кантышево». Энергообъект напряжением 35 кВ и протяженностью порядка 13 км обеспечивает электроснабжение сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района. Здесь в совокупности проживают порядка 21 тысячи человек и расположено 14 социально значимых учреждений. Чтобы обеспечить надежное функционирование воздушной линии, энергетики заменили 11 опор, 9,6 км ветхого провода, а также 224 изолятора, выработавших свой ресурс.

Важной частью подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг. стал капитальный ремонт воздушной линии 35 кВ «Старая-Водонасосная». Энергообъект протяженностью более 11 км является резервным в случае технологических нарушений для части города Назрани, сельских поселений Барсуки и Гази-юрт. Специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов заменили на ЛЭП 3 опоры, а также 4,5 км ветхого провода.

Обязательное условие устойчивой работы линий электропередачи — расчистка охранной зоны от древесно-кустарниковой растительности. При годовом плане 32,56 га уже расчищено 32,2 га трасс воздушных линий. Своевременное выполнение обязательного пункта ремонтной кампании позволит улучшить качество электроснабжения региона, существенно снизить потери и аварийность в сети 0,4-10 кВ.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 145 % (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.