Культура

В Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» проходят экскурсии для детей

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается реализация Всероссийского проекта «Культура для школьников», целью которого является повышение культурного уровня подрастающего поколения, сообщила пресс-служба учреждения.

Проект состоит из нескольких блоков, один из них — «Культпоход», в рамках которого проходят организованные выезды школьников в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали, радиоспектакли и др.

В Международный день музеев мемориальный комплекс посетили пятиклассники назрановской школы № 6, где главный хранитель Любовь Тариева познакомила ребят с такими понятиями, как «музей», «экспонат», «коллекция», рассказала о правилах поведения в музее, способах освоения музейного пространства и др.

«Учащиеся были активны, участвовали в обсуждении, задавали вопросы. Благодарим руководство школы за сотрудничество и взаимодействие», — отметили в пресс-службе МКЖР.

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