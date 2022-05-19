В Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» проходят экскурсии для детей

Проект состоит из нескольких блоков, один из них — «Культпоход», в рамках которого проходят организованные выезды школьников в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали, радиоспектакли и др.

В Международный день музеев мемориальный комплекс посетили пятиклассники назрановской школы № 6, где главный хранитель Любовь Тариева познакомила ребят с такими понятиями, как «музей», «экспонат», «коллекция», рассказала о правилах поведения в музее, способах освоения музейного пространства и др.

«Учащиеся были активны, участвовали в обсуждении, задавали вопросы. Благодарим руководство школы за сотрудничество и взаимодействие», — отметили в пресс-службе МКЖР.