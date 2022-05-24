В Ингушетии в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» поисковики обнаружили останки трех красноармейцев

Поисковики из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и Ставрополья ищут останки погибших красноармейцев, чтобы предать их земле со всеми воинскими и религиозными почестями.

Так, 21 мая на восточном склоне Терского хребта, в северной части города Малгобека, поисковики из отряда «Георгиевская крепость» Курского округа Ставрополья обнаружили останки красноармейца. При бойце найдена ложка, на которой указаны, к сожалению, только инициалы. Сейчас поисковики пытаются установить личность защитника Отечества.

А 24 мая вновь повезло поисковикам из Ставропольского края. Они обнаружили останки еще двух солдат Красной армии. Вместе с бойцами, найденными в предыдущей экспедиции, они будут торжественно, со всеми воинскими и религиозными почестями похоронены на военно-мемориальном кладбище в северной части города воинской славы Малгобека.

Следует отметить, что данная работа проводится согласно календарному плану проекта «Вахта памяти «Терский рубеж» на средства Фонда президентских грантов, выделенных на развитие гражданского общества.