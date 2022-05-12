В Ингушетии в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» пройдет второй этап полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт»

Благодаря поддержке администрации города воинской славы Малгобека и руководству Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» поисковики будут жить в домиках на территории центра в Ингушетии.

Мероприятие согласовано и включено в план мероприятий Министерства обороны РФ на 2022 год и проводится на средства Фонда президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества, при непосредственной финансовой, материальной и информационной поддержке «Поискового движения России», мэрии Малгобека, Общественной палаты Чеченской Республики, ЧГУ, ЧГПУ, ГГНТУ, «Юнармии» Республики Ингушетия, ингушского поискового отряда «Патриот».

Команда проекта «Вахта памяти «Терский рубеж» уже начала поисково-разведывательные работы на месте, где планируется проведение второго этапа полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт».

«Несколько дней осталось до начала самой экспедиции. К сожалению, не все смогут принять участие в ней. Некоторым участникам проекта пришлось поменять планы и переориентироваться в другом направлении. Но, тем не менее, основной состав команды уверен, что поставленная задача будет выполнена в полной мере», — рассказал газете «Ингушетия» руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Беслан Дзейтов.

Напомним, в рамках первого этапа экспедиции, который прошел в Ингушетии в апреле, из окопов, блиндажей и огневых точек были подняты останки пяти бойцов Красной армии, павших смертью храбрых в битве за Кавказ в 1942 году. К сожалению, ни солдатских медальонов, ни именных вещей у погибших не найдено. Также в районе Малгобека было обследовано место падения советского штурмовика Ил-2, были найдены мелкие фрагменты самолета.