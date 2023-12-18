В Ингушетии в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек
Один человека пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Назрани, он госпитализирован. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
«Днем 17 декабря на улице Базоркина столкнулись Lada Priora и Nissan Teanа. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавший доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Для устранения последствий аварии было задействовано четыре специалиста МЧС и одна единица техники.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.