В Ингушетии в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек

«Днем 17 декабря на улице Базоркина столкнулись Lada Priora и Nissan Teanа. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Для устранения последствий аварии было задействовано четыре специалиста МЧС и одна единица техники.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.