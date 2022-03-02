В Ингушетии в течение текущего года откроют 12 центров «Точка роста»

«Центры откроются на базе 12 сельских школ и малых городов. Учебные кабинеты образовательных организаций будут оснащены ноутбуками, робототехническим оборудованием, лабораториями по физике, химии, биологии», — сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

По её словам, одна из основных задач регионального Минобрнауки — выравнивание возможностей между сельскими и городскими школами. При этом центры также открываются на базе общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах республики. Так, в 2022 году инновационные площадки будут созданы в школах №№ 1, 3, 6 г. Сунжи, № 6 г. Малгобека, № 8 с. п. Сагопши, № 7 с. п. Пседах, № 1 с. п. Нестеровское, № 1 с. п. Галашки, № 1 г. Карабулака, № 10 с. п. Вежарий-Юрт, № 15 с. п. Средние Ачалуки и гимназии «Марем» г. Магаса.

По информации пресс-службы Минобрнауки региона, общая сумма денежных средств на реализацию данного мероприятия составляет 18 824,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета — 18 636,7 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета — 188,24 тыс. рублей.