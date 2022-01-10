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В Ингушетии в текущем году планируется презентация проекта «Доспехи ингушского воина»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии совместно с заслуженным деятелем искусств республики Бекханом Дахкильговым ведет работу по воссозданию костюма ингушского воина, сообщила пресс-служба учреждения.

Как рассказала директор музея Любовь Тумгоева, работа над проектом по воссозданию полного облачения ингушского воина, включая доспехи и оружие, ведётся уже не первый год.

«Эта идея с воодушевлением была воспринята нашим талантливым художником-ювелиром Бекханом Дахкильговым, который провёл большую исследовательскую работу, прежде чем приступить к эскизам. Затем, после изучения нами эскизов и утверждения общей концепции проекта, мастер приступил к заготовке материалов и непосредственно к трудоемкому процессу работы над первым, самым сложным и долгим по времени создания элементом доспехов — кольчуге», — рассказала Тумгоева.

По ее словам, Бекхан Алаудинович уже 8 месяцев трудится над точной копией кольчуги легендарного полководца XVI века Хучбара Евлоева. В своей работе мастер уделяет пристальное внимание каждой, казалось бы, мелочи.

«Поэтому не сомневаюсь, что проект нашего музея «Доспехи ингушского воина», презентация которого пройдёт в этом году, будет иметь большой успех не только у ценителей изобразительного искусства, но и у ювелиров, оружейников, историков и краеведов», — отметила директор.

Отрадно, что скоро наряду с выставочным проектом «Сакля горцев ХIХ века» в музее изобразительных искусств Ингушетии появится новый образовательный проект — стенд с точной копией доспехов ингушского воина, по которому сотрудники музея будут проводить лекции для посетителей.

 

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