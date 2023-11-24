ДТП

В Ингушетии водитель иномарки совершил наезд на дерево

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Водитель Toyota Camry не справился с управлением и совершил наезд на дерево, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

ДТП произошло накануне около 23 часов ночи на автодороге «Сунжа — Нестеровское». Пострадал один человек, который на попутном транспорте доставлен в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства ГУ МЧС по республике — 9 человек и 2 единицы техники, а также сотрудники ПСО «Эрши».

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