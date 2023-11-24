В Ингушетии водитель иномарки совершил наезд на дерево
Водитель Toyota Camry не справился с управлением и совершил наезд на дерево, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
ДТП произошло накануне около 23 часов ночи на автодороге «Сунжа — Нестеровское». Пострадал один человек, который на попутном транспорте доставлен в Сунженскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства ГУ МЧС по республике — 9 человек и 2 единицы техники, а также сотрудники ПСО «Эрши».