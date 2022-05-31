Следком

В Ингушетии возбуждено дело после гибели 7-летнего мальчика из-за неосторожного обращения с ружьем

0

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности ребенку в Назрановском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, 27 мая днем двое детей находились во дворе дома в сельском поселении Али-Юрт. В результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем произошел выстрел в семилетнего мальчика. Ребенку было причинено ранение в области грудной клетки, от которого он скончался при доставлении в больницу», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято пневматическое ружье.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Дело расследуется по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе республиканской прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор республики Андрей Васильченко.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным и обоснованным.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, ведомство проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки и ход расследования уголовного дела взяты прокурором республики на контроль.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пройдет республиканский турнир по воркауту среди юниоров и взрослых
Ингушский росгвардеец Рустам Кукурхоев одержал победу на соревнованиях по пауэрлифтингу
В текущем году регионы освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам
Стали известны подробности трагедии на дороге в горах Ингушетии
Единороссы Ингушетии поддерживают поправки по защите боевых выплат военнослужащим
В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом
В городе Карабулаке Ингушетии подвели итоги турнира по стрит воркауту
В Ингушетии прошли соревнования на Кубок России по силовым видам спорта
Миннац Ингушетии провел межрегиональный форум по противодействию идеологии экстремизма
В ДК села Экажево Ингушетии проходит выставка «Лето в лентах»
Надежность энергоснабжения санаторно-курортных зон СКФО на особом контроле компании «Россети Северный Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 