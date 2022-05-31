В Ингушетии возбуждено дело после гибели 7-летнего мальчика из-за неосторожного обращения с ружьем

«По данным следствия, 27 мая днем двое детей находились во дворе дома в сельском поселении Али-Юрт. В результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем произошел выстрел в семилетнего мальчика. Ребенку было причинено ранение в области грудной клетки, от которого он скончался при доставлении в больницу», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято пневматическое ружье.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Дело расследуется по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе республиканской прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор республики Андрей Васильченко.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным и обоснованным.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, ведомство проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки и ход расследования уголовного дела взяты прокурором республики на контроль.