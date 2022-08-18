В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели ребенка на воде
В Ингушетии по факту гибели малолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России — «причинение смерти по неосторожности», сообщает СУ СКР по республике.
Установлено, что 16 августа текущего года в дневное время малолетний житель республики вместе с отцом и близкими родственниками находился на территории базы отдыха, расположенной в сельском поселении Нестеровское Сунженского района региона.
В тот же день, оставшись без присмотра взрослых, ребенок утонул в водохранилище, расположенном на территории базы. Незамедлительно прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи провела неотложные реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.
В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены близкие родственники погибшего, а также собственник базы отдыха.