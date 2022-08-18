В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели ребенка на воде

Установлено, что 16 августа текущего года в дневное время малолетний житель республики вместе с отцом и близкими родственниками находился на территории базы отдыха, расположенной в сельском поселении Нестеровское Сунженского района региона.

В тот же день, оставшись без присмотра взрослых, ребенок утонул в водохранилище, расположенном на территории базы. Незамедлительно прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи провела неотложные реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены близкие родственники погибшего, а также собственник базы отдыха.