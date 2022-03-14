В Ингушетии все дорожные объекты прошли общественный контроль качества

0

Реконструируемые дорожные объекты в Ингушетии прошли общественный контроль ОНФ, сообщает пресс-служба Минавтодора региона.

«Важнейшей частью нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является общественный контроль дорожного строительства. Перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта, формируется с учетом мнения местных жителей, активистов и представителей общественных организаций. На всех объектах общественные контролеры ОНФ проверяют качество работ», — говорится в сообщении.

Увеличение доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это один из 12 национальных проектов, реализуемых в России с января 2019 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии благоустроили одну из улиц в районе новостроек
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии защищает права задержанного в Египте Али Дзейтова
Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль «Подвиг горянки»
Педагог и поэт Малика Горданова передала в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые издания
В горах Ингушетии выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки Алихана Парова «Живая сила творчества»
Ингушетия наименее закредитованный регион в России
За минувшую неделю в Ингушетии выявлен 251 случай Covid-19
В Ингушетии завершилась аттестация сотрудников республиканского перинатального центра
Минобрнауки Ингушетии проводит конкурс на присуждение премий лучшим учителям
В Ингушетии подработки имеют 23% жителей

Главное

Яндекс.Метрика

 