В Ингушетии все дорожные объекты прошли общественный контроль качества

«Важнейшей частью нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является общественный контроль дорожного строительства. Перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта, формируется с учетом мнения местных жителей, активистов и представителей общественных организаций. На всех объектах общественные контролеры ОНФ проверяют качество работ», — говорится в сообщении.

Увеличение доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это один из 12 национальных проектов, реализуемых в России с января 2019 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.