В Ингушетии выберут лучших чтецов

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, трое победителей отправятся в «Артек» представлять республику в финале самого масштабного литературного конкурса страны.

В конкурсе участвуют учащиеся 10-17 лет, которые читают со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Участники прошли уже несколько этапов отбора и победили в конкурсе в классе, школе в своём районе и городе. В итоге в региональный финал вышли почти 40 подростков. Трое из них станут победителями и получат главный приз конкурса — путевки в МДЦ «Артек». В жюри финала вошли эксперты в области литературы, театра, образования — они будут оценивать и выбор произведения, и работу чтеца с залом, и его актерские способности.

В «Артеке» ребят-победителей из всех регионов ждет большая программа — к ним приедут провести занятия преподаватели Щукинского театрального института, специалисты в области подростковой литературы и медиа. В «Артеке» также пройдут и отборочные соревнования чтецов к Всероссийскому финалу конкурса «Живая классика»: из 255 ребят -региональных победителей, выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить на «Артек-Арене» перед 4000 зрителей из всех отрядов. Среди подарков, которые получат ребята — сертификаты на образовательные программы и электронные ридеры Volta 3 от компании ONYX BOOX.

Все участники конкурса получают подарки от партнеров фонда «Живая классика» — электронные книги от крупнейшего читательского ресурса «Литрес», сертификаты от книжного магазина «Лабиринт», промокоды на абонементы в сервис аудиокниг Storytel.

Ну а летом 2022 года участники конкурса «Живая классика» из 15 регионов России смогут принять участие в акции Всероссийский день чтения вслух. Она пройдет в июле этого года, прочитать свои любимые произведения на городских площадках смогут как дети, так и взрослые.